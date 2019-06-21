Корейского «наркобарона» отправили восвояси Во Владивостоке сотрудники отделения Национального бюро Интерпола краевого управления МВД России задержали 53-летнего гражданина Республики Корея.

Как сообщили в пресс-службе полиции Приморья, мужчина обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, связанных с приобретением и сбытом на территории Южной Кореи наркотического средства синтетического ряда – метамфетамина. Чтобы избежать наказания, ранее судимый за аналогичные преступления гражданин скрылся. Правоохранительные органы соседней страны объявили его в международный розыск.

По каналам Интерпола было установлено местонахождение разыскиваемого. Правоохранители задержали его на пешеходной улице во Фрунзенском районе Владивостока и доставили в отдел полиции. Паспорта при нем не было, но дактилоскопическая экспертиза позволила установить личность подозреваемого в незаконном наркообороте.

Фрунзенский районный суд приговорил иностранца к принудительному выдворению за пределы РФ.

В сопровождении судебных приставов и сотрудников Интерпола Республики Корея обвиняемый в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, покинул нашу страну.

Автор: Отдел новостей «В»