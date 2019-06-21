Приморский бизнесмен написал письмо отчаяния лидеру Китая Си Цзиньпину Руководитель СХПК «Новолитовский» Николай Лемешевский обратился к китайскому лидеру с выгодным предложением напрямую.

Как сообщается в электронной версии газеты «Золотой Рог», сделать это предложение его вынудили возникшие проблемы в ходе подготовки к посевной.

«Я до 10 апреля не мог купить летнюю солярку, компания-поставщик не продавала ее до этого срока», – пояснил «Золотому Рогу» обстоятельства возникновения письма руководитель сельхозкооператива.

Сначала Николай Лемешевский написал четыре письма президенту нашей страны Владимиру Путину. Ответы приходили, но солярки так и не было. Выкручиваться в посевную пришлось, обратившись к теневым продавцам. В итоге следующим адресатом стал Си Цзиньпин. «Помоги, пожалуйста, с соляркой, а мы тебе сою вырастим», – сказал о сути своего письма его автор в беседе с корреспондентом «Золотого Рога».

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Новолитовский» расположен в Партизанском районе, в его структуре имеется ферма на 300 голов коров, молокоперерабатывающая производственная линия, цех по производству кормов, поля для выращивания продукции растениеводства, в том числе кормов, а также небольшая розничная сеть в районе для реализации готовой молочной продукции.

Автор: Отдел экономики «В»