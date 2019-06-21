Родителей поддержат консультацией Служба психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям начинает свою работу в Приморье.

Обратиться за поддержкой по вопросам, связанным с развитием и воспитанием детей, все желающие смогут уже с июля, сообщили в пресс-службе края.

Служба помощи родителям откроется на базе Владивостокской коррекционной школы – детского сада VII вида, добавили в краевом департаменте образования и науки. До конца года на эти цели будет направлено более 7,7 миллиона рублей – школа получила грант, участвуя в федеральном проекте «Поддержка семей, имеющих детей».

Отмечается, что специалисты службы готовы оказать консультативную помощь по вопросам, связанным как с приемом в семью нового малыша, так и с воспитанием кровного ребенка.

«Педагоги имеют большой опыт в составлении индивидуального домашнего расписания для детей, развивающих занятий в домашних условиях, тренировке адаптивных возможностей для детей раннего возраста, приемных малышей на период внутрисемейной адаптации и ребят с особыми образовательными потребностями. Бесплатной помощью смогут воспользоваться родители, законные представители юных приморцев, а также все желающие принять на воспитание в свои семьи малышей, оставшихся без попечения родителей», – пояснили в департаменте.

Консультирование осуществляется по заявке родителей и предусматривает разные формы: очную и дистанционную. Уточнить информацию можно по телефонам: 8 (423) 242-57-03, 242-26-04.

Автор: Отдел новостей «В»