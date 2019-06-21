Cпорт, творчество, юмор и уникальная открытка Подписать оригинальную открытку и бесплатно отправить ее в любую точку мира смогут гости и жители приморской столицы в это воскресенье, 23 июня, на набережной Спортивной гавани, где пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, почтовая карточка выпущена специально ко Дню молодежи по инициативе администрации города, муниципального учреждения «МРЦ» и Приморского филиала «Почты России».

Автором открытки стала студентка колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС Алина Федорова. В свой рисунок, отразивший яркий и творческий характер молодежи Владивостока, девушка добавила приморского колорита – изображение морской капусты. Тираж почтовой карточки составил 300 экземпляров.

«Приятно осознавать, что открытка, над которой я работала несколько дней, вкладывая свою душу, станет подарком для молодых людей нашей страны. Из Владивостока с добрыми словами она, быть может, отправится в Москву, Краснодар или Петропавловск-Камчатский и придет к адресатам 27 июня, когда в России официально будут отмечать День молодежи», – поделилась начинающий дизайнер Алина Федорова.

На открытке указаны хештеги #молодойвладивосток, #мрцвл и #почтовыеновости, чтобы юноши и девушки смогли поделиться праздничным настроением со своими друзьями.

Площадка «Молодежной почты» будет расположена рядом с арт-объектом «Семь сопок» на набережной Спортивной гавани. Волонтеры городского молодежного центра проконсультируют желающих, как отправить открытки, и поставят оттиск специального почтового штемпеля.

Напомним, что День молодежи во Владивостоке пройдет в это воскресенье, 23 июня, на Спортивной набережной.

Программа мероприятий:

С 8.00 до 11.00 на набережной Спортивной гавани состоятся занятия по йоге и звукотерапии. Их проведет профессиональный инструктор.

С 12.00 до 20.00 будут работать развлекательные площадки. На набережной пройдут соревнования по баскетболу 3Х3 «Траектория» среди студентов города и будет организована интерактивная выставка на бельевых веревках «Фотосушка».

Любители игр смогут поиграть в фусбол (игра в кикер с участием людей), а для молодых семей и их детей будут представлены различные анимационные представления и азот-крио-шоу.

Для любителей головоломок организуют зону «Спидкубинга», где все желающие смогут принять участие в турнире по скоростной сборке кубика Рубика.

На набережной также будет установлен шатер-павильон, в котором с 13.00 до 16.00 будет проходить популярная интеллектуальная игра «Квиз плиз, Владивосток!». Здесь планируется провести несколько игр по 20 минут. Они пройдут в формате трех раундов. Самых интеллектуально подкованных участников наградят памятными дипломами.

С 17.00 до 19.00 начинающие актеры прочтут пьесу «Коля против всех» молодого автора Сергея Давыдова.

С 19.30 до 21.30 участники проекта «Класс коррекции» представят поэтическое шоу, а в завершение прочтут собственные стихотворения.

Главной сценой торжеств станет амфитеатр. В 11.30 здесь состоится официальное открытие праздника, в рамках которого выступят творческие коллективы города, а почетные гости обратятся к собравшимся с приветственным словом.

В 12.00 на сцене амфитеатра выступит группа «Черные береты».

С 13.00 до 15.00 состоится «Научный стендап» от сообщества Let’s Sience. Его участники не только с научной точки зрения, но и в юмористической форме расскажут о науке, научных открытиях и собственных теориях.

В 15.00 школьные и студенческие команды представят свои шутки в рамках «Летнего кубка КВН».

С 17.00 до 18.30 пройдет юмористическое шоу «Стендап» с участниками программы «Камеди баттл» телеканала ТНТ.

Празднование Дня молодежи завершится во Владивостоке торжественным награждением лауреатов премии «Молодежный вектор», после чего начнется концерт, на котором выступят творческие коллективы города.

Автор: Отдел новостей «В»