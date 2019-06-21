Застройщиков призвали учитывать мнения горожан Глава Владивостока Олег Гуменюк встретился с жильцами домов № 116, 112 на ул. Кирова и № 8 на ул. Чапаева, которые протестуют против строительства двух высотных жилых домов на небольшом земельном участке в этом районе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Активисты объяснили, что новый объект лишит их сквера, серьезно ухудшит ситуацию с проездом к домам и с парковкой автомобилей.

– Строительство двух 30-этажных домов существенно снизит комфортность нашей жизни, – рассказали жители. – У нас и сейчас межквартальная дорога слишком узкая и перегруженная, а если появятся еще два высотных объекта, проехать к нашим домам будет практически невозможно. Кроме того, мы много лет ухаживаем за нашей зеленой зоной и категорически не согласны с ее вырубкой.

Как уточнили специалисты мэрии, земельный участок, на котором планируется строительство, еще в 2008 году был предоставлен в аренду под строительство жилого дома департаментом земельных ресурсов и землеустройства Приморского края. Но здание так и не было построено.

И уже в 2018 году АО «Дом.РФ» продало землю на аукционе. Сейчас собственником земельного участка является ООО «Специализированный застройщик «Талан-Владивосток». Участок предоставлен с видом разрешенного использования «многоквартирные жилые дома» и расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более). На сегодня у застройщика есть разрешение на производство инженерно-геологических работ. Заявлений на выдачу разрешения на строительство в администрацию города пока не поступало.

Олег Гуменюк поддержал жителей в их стремлении сохранить сквер. Он дал поручение специалистам управления охраны окружающей среды и природопользования провести подеревную съемку, чтобы тщательно зафиксировать все деревья на участке.

Кроме того, беспокойство граждан вызывает намерение застройщика перенести дорогу. Жительница одного из домов Елена Дорошенко заявила, что располагает документами, где указаны ограничения для строительства почти 1400 кв. метров, однако позже, на этапе торгов, площадь ограничения почему-то уменьшилась до 690 кв. метров. Олег Гуменюк предложил создать рабочую группу, в которую войдут активные жители района, для взаимодействия со специалистами мэрии и проверки документов.

«Застройщик просто обязан взаимодействовать с жителями, встретиться, выслушать мнения людей, представить свой проект, и самое главное – договариваться и находить компромисс, – подчеркнул глава города. – Да, наверное, все довольны стройкой не будут, но найти общий язык с большинством людей, которые здесь уже живут, предложить важные для людей дополнительные решения – обязательно. Необходимо находить разумный баланс между интересами бизнеса и жителей».

Олег Гуменюк напомнил, что администрация Владивостока ведет настойчивую борьбу в судах против строительства высотного дома в районе Океанского проспекта, 85а, так как появление такого объекта существенно снизит комфортность проживания людей в этом районе. Сейчас направлена кассационная жалоба в Верховный суд РФ.

А вот несколько земельных участков, отданных в разные годы под застройку, мэрии удалось отстоять, среди них – Игнатьевский сквер, а также сквер Строителей в районе остановки «Гоголя».

По итогам встречи с жителями улиц Кирова, Чапаева и Каспийской глава Владивостока заверил, что будут запрошены в различных инстанциях и проверены все документы на предмет законности стройки, а также приняты все возможные меры, чтобы комфортность проживания людей в этом районе не ухудшилась.

Автор: Отдел новостей «В»