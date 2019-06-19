Посадите меня в тюрьму Для тех, кто очень устал, сегодня предлагаются совершенно неординарные, адски экстремальные и порой далеко не дешевые виды отдыха

Иногда даже самые жизнерадостные люди испытывают упадок сил. Проснувшись с утра, открыв глаза, вы вдруг понимаете, что ничего не хочется, что вы элементарно устали и хотите отдохнуть от всего и всех. Как перезагрузить свой организм?

Нет, это не первые признаки невроза или депрессии, пишет психолог Ольга Шевцова. Просто организм сигнализирует о том, что ему требуется перезагрузка, небольшой тайм-аут. День, два – и потом все опять придет в норму. Жизнь будет казаться прекрасной и замечательной, вы своим трудолюбием и активностью вновь будете поражать всех окружающих. Но это будет завтра. А пока у вас есть один день для перезагрузки жизненных программ. Как лучше его провести? Все зависит от вашего состояния и ваших возможностей.

Расскажем о самых необычных способах перезагрузки, которыми могут воспользоваться те, кто предпочитает более оригинальные способы отдыха, чем чтение книги или просмотр телевизора.

Платная тюрьма

Страна: Южная Корея

Стоимость: 100700 южнокорейских вон (5900 рублей) за день

Пока одни устраивают побег из тюрьмы, другие мечтают в нее попасть. Корейцам-трудоголикам удается немного отдохнуть от работы, только когда они могут надеть тюремную робу…

Постояльцев необычного «санатория», забрав у них предварительно гаджеты и личные вещи, запускают в одиночные камеры, где есть только набор для чаепития, коврик для йоги, блокнот и ручка. Туалет и все, что нужно для умывания, находятся в камере. Остальное – как в обычной тюрьме: общение с другими «заключенными» разрешается в строго определенное время, еду просовывают через отверстие в двери, а спать приходится на полу, подстелив матрас. Важно: свести общение к минимуму.

Проект «Тюрьма внутри» создал экс-прокурор Квон Ен-Сок в 2008 году. Однажды он подумал, что с большим бы удовольствием отправился в камеру, чем на работу. Когда проект удалось запустить, оказалось, что желающих сбежать от мира полно. Отдыхать в Южной Корее не принято, даже болеть здесь можно лишь в счет отпуска, и то не дольше месяца. Так что за пять лет существования добровольной тюрьмы роль заключенных примерили уже более 2000 человек. И популярность ее не снижается.

Пеленание взрослых

Страна: Япония

Стоимость: 3000 японских иен (1700 рублей)

Почувствовать себя в безопасности просто: достаточно вернуться в позу эмбриона или хотя бы воссоздать ее, поджав ноги и запеленавшись, как младенец. Хотя получившийся в итоге человеческий кокон напоминает призрака из вселенной «Сайлент-Хилла», процедуру рекламируют как расслабляющую и являющуюся прекрасной альтернативой массажу. Называется она отонамаки («пеленание взрослого»).

Придумала необычный способ сбросить напряжение акушерка Нобуко Ватанабе. Она предположила, что если мамы испытают процесс возврата в младенчество на себе, то, во-первых, будут меньше бояться, что из-за пеленания у детей разовьется клаустрофобия, во-вторых, избавятся от послеродовых болей в спине. Для достижения эффекта надолго упаковываться не надо, достаточно 20 минут.

Йога с козами

Страна: США

Стоимость: 30 долларов США (2000 рублей) за час занятия

«Козлиная йога» отличается от йоги обычной непредсказуемостью. Вы, как обычно, выполняете асаны, но при этом держите в уме, что в любой момент резвый козленок, скачущий рядом, захочет пройтись по вашей спине, полизать ваши руки или пожевать волосы. А значит, важно быть готовым и сохранить принятую позу, пусть и с дополнительной нагрузкой.

Идея объединить йогу с козоводством пришла жительнице штата Орегон Лэйни Морс в 2016 году. Местом для проведения занятий она выбрала собственную ферму. Выложила в Интернет короткое видео о своем начинании, и оно быстро обрело популярность. Довольно скоро «козлиная йога» вышла за пределы фермы.

Вулканобординг

Страна: Никарагуа

Стоимость: 980–1150 никарагуанских кордоб (2000–2500 рублей)

Вулкан Серро-Негро – самый активный в Центральной Америке. За 150 лет он извергался 23 раза, последний раз в 1999 году. Кто знает, когда он решит это сделать в следующий раз. Кажется, это прекрасное место для тех, кто уже катал фрирайд в снегах Альп и Камчатки и покорял барханы Сахары на сендборде.

Спуск на деревянной доске с высоты 700 м, пыль, камни в лицо, бешеная скорость! Кричать нельзя – ни от страха, ни от восторга, иначе наглотаетесь пыли и, чего хуже, без зубов останетесь. Напротив, сотрудники компаний, предлагающих услугу, настоятельно рекомендуют предварительно закрывать лицо плотной тканью.

Тур обычно организуется в Леоне – городе, который находится неподалеку от вулкана. В стоимость входят подъем, снаряжение и обед.

Прогулка по крылу самолета

Страна: Великобритания, США

Стоимость: 400 фунтов стерлингов (34000 рублей)

Выйти из салона и пройтись по крылу самолета, когда он летит со скоростью 250 км/ч, – такое возможно не только в боевике. Правда, тем, кто боится высоты, об этом развлечении придется забыть: покинуть кабину предстоит на высоте около 150 м, что сравнимо с крышей 50-этажного здания. Страховка, конечно, будет. Но все равно страшно!

Предварительно придется пройти подготовку, в которую входит обучение основным сигналам руками. Ведь стоит вам покинуть кабину, как вы перестанете слышать собственный голос. Что уж говорить о криках пилота! Полет длится около 10 минут, но этого времени вполне достаточно, чтобы свежий ветер выбил из головы грустные мысли, если таковые у вас были.

Купание в пиве

Страна: Чехия, Германия, Австрия

Стоимость: 80 евро (6000 рублей)

«Если б было море пива, я б дельфином стал красивым», – поется в одной песенке 1990-х годов. Море, конечно, вам никто не нальет, даже в Чехии. А вот ванну – пожалуйста! Пивные спа-центры работают с 2006 года, то есть с открытия пивоварни Chodovar, где изобрели процедуру.

Чехи считают, что ванна пенного напитка не только позволяет снять стресс и хорошенько отдохнуть, но и обладает целебными свойствами: улучшает кровообращение, поддерживает регенерацию кожи, помогает избавиться от целлюлита, псориаза и прыщей.

Не переживайте из-за того, что после купания пиво сливается в канализационную трубу. На самом деле посетители салонов плещутся не в натуральном напитке, а в коктейле из пивных дрожжей и минеральной воды. А вот из крана, подведенного к ванне, идет самое настоящее пиво, которое можно пить, так как оно входит в стоимость процедуры. Жаль, длится она недолго – 20–30 минут.

Автор: Юлия СКОПИЧ, «Моя Планета»