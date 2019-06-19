2016‑й: Прерванный полет Накануне 30-летия «Владивостока» мы продолжаем публиковать фотовоспоминания о пройденном пути. Пройденном всеми вместе: нашей газетой, нашими верными читателями, нашим городом и краем, нашей страной.

Фотохроники с 1989-го (это, напомним, год основания «В») по 2015 год вы можете найти в номерах за 12 сентября, 17 октября, 7 и 21 ноября, 5 и 19 декабря 2018 года, 23 и 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 19, 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля, 2, 8, 16, 22, 29 мая, 5 и 13 июня нынешнего года.

А сегодня в кадре 2016-й. Особый год. Год контрастов, потрясений и растерянности.

Начинался он, как водится, с полных радостными ожиданиями новогодних праздников, с планов и прекрасных новостей. Вот открылся очередной детский сад, теперь на Авроровской. Состоялся уже второй Урбанистический форум, где представляли крутые инвестиционные проекты. Началось строительство ТЭЦ Восточная. В музее современного искусства «Арт-этаж» с начала года одновременно с ремонтом шли выставки, а открыть его собирались ко Дню города.

Судье из Спасска-Дальнего Константину Белику вручили национальный орден Франции «За заслуги» – он спас ребенка, будучи туристом в Париже. Наконец открылся Приморский океанариум, очереди стояли огромные – всем хотелось увидеть это долгожданное чудо.

Полным культурных событий был этот год. В ЦСИ «Заря» горожан знакомили с творчеством фотографа с мировым именем Джана Паоло Барбьери. В Приморской картинной галерее, на выставке «Городской романс», мы впервые могли увидеть работы из фондов Третьяковки. На Приморской сцене Мариинского театра оркестр под управлением маэстро Валерия Гергиева исполнил для детей культового прокофьевского «Петю и волка», а текст от автора читал Константин Хабенский. В театре молодежи поставили один из лучших детских спектаклей последних лет – «Волшебник Изумрудного города», в театре имени Горького Валентин Запорожец блистал в роли графа Альмавивы в «Женитьбе Фигаро», а театр ТОФ порадовал спектаклем «Братья Ч».

Но нет, не только этими добрыми событиями запомнился нам 2016-й. Главным и самым обсуждаемым «спектаклем» года стал арест главы Владивостока Игоря Пушкарева, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями. 1 июня он должен был открывать очередной пришкольный стадион. Вместо этого его задержали и этапировали в Москву, в СИЗО «Матросская тишина», где он находится до сих пор, ожидая рассмотрения Верховным судом РФ апелляции на несправедливый приговор. Само задержание и то, с какой неоправданной жесткостью оно было произведено, ввергло в шок жителей города и края, экспертов и представителей общественности. В тот день Владивостоку просто подрубили крылья.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ