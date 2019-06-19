Аисты над рисовым полем Делегация из Приморья и Приамурья в конце мая приняла участие во Всемирной неделе биоразнообразия в Республике Корея. Российско-корейское сотрудничество по реинтродукции дальневосточного аиста увенчалось успехом: более 40 птиц уже выпущено на свободу на Корейском полуострове, сообщили «В» в пресс-службе WWF России.

Главным событием Всемирной недели биоразнообразия в Республике Корея стало совещание по сохранению редких видов в специализированном Центре реинтродукции, открытом в 2018 году в уезде Йонгянг. Здесь построены современные корпуса, оснащенные новейшим ветеринарным оборудованием, и многочисленные вольеры для содержания животных, которые еще ждут своих подопечных.

Россия уже много лет сотрудничает с Кореей, помогая восстановить исчезнувших с полуострова дальневосточных аистов и белогрудых медведей. Корейский национальный институт экологии пригласил почетного советника Амурского филиала WWF России и председателя российской рабочей группы по сохранению дальневосточного аиста кандидата биологических наук Юрия Дармана, чтобы он рассказал о состоянии популяции этого вида в бассейне Амура. Ведь в рамках Амурской экорегиональной программы WWF численность аистов увеличилась в два раза – до 700 размножающихся пар.

В Корее гнездящаяся популяция дальневосточного аиста исчезла из-за интенсивного применения ДДТ. Последняя птица была зарегистрирована в 1971 году. В 1994-м был начат совместный российско-корейский проект по реинтродукции этого вида на полуострове. На базе Хинганского заповедника и Муравьевского заказника был снят фильм о редкой птице, а в 1996 году первые два птенца из Амурской области были торжественно переданы в специально созданный Корейский национальный институт дальневосточного аиста. После этого птиц еще несколько раз завозили из Хабаровского края, Китая и Японии.

Почти за 20 лет разведения аистов в Корее удалось сформировать размножающуюся в неволе группировку из более 150 птиц. В 2015 году первых длинноногих красавцев наконец торжественно выпустили на волю. К весне 2019-го уже более 40 аистов разлетелись по небольшим долинам района Есан, и пять пар успешно выводят птенцов на искусственных платформах в местах «мягкого» выпуска (это когда птицы сначала привыкают жить вместе в небольшой клетке рядом со своим будущим гнездом на искусственной опоре).

– Наконец-то я смог увидеть дальневосточных аистов, парящих свободно над рисовыми чеками Южной Кореи, – комментирует Юрий Дарман. – В 1996 году мы с Владимиром Андроновым, в то время директором Хинганского заповедника, привезли в Сеул первых птенцов для программы разведения. И вот наша мечта сбылась. Через 23 года я снова посетил уезд Есан, чтобы увидеть этих прекрасных птиц, успешно выводящих птенцов на свободе. Очень символично, что один из птенцов, родившихся в Корее, после выпуска этой весной прилетел в Россию, на озеро Ханка. Его маршрут специалисты отследили по сигналу передатчика.

В эти же дни в соседней провинции корейские ученые выпустили на свободу несколько красноногих ибисов – еще один исчезнувший вид возвращается на Корейский полуостров. Теперь уже мы надеемся, что Республика Корея поможет вернуть этот замечательный вид в Россию. Не зря же красноногий ибис является эмблемой ФГБУ «Заповедное Приамурье». Это учреждение и правительство Хабаровского края разрабатывают программу создания центра реинтродукции этого вида на Большом Уссурийском острове в устье реки Уссури.

Автор: Николай КУТЕНКИХ