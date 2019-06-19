Микрозаем – способ перехватить до зарплаты. У хищных ростовщиков

Около половины клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оформляет займы для поддержания текущего образа жизни, при этом практически половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей берет займы для покупки товаров первой необходимости, приводит данные исследования финансового маркетплейса «Юником 24» РИА «Новости».

19 июнь 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4525 (6230) от 19 июнь 2019

Исследование проводилось на основе опроса потенциальных заемщиков при оформлении ими заявок на микрозаймы в апреле – мае, выборка составила порядка 1 тысячи человек.

«В качестве причины оформления ссуды 45 % клиентов указывают неотложные нужды. В ходе опроса удалось выяснить, что люди с доходом до 30 тысяч рублей вынуждены брать деньги до зарплаты, чтобы купить товары первой необходимости, в том числе продукты, товары для дома и необходимую бытовую технику взамен только что сломанной или на ее ремонт», – сказано в исследовании.

При этом люди стали более точно запрашивать необходимую сумму, отмечают в компании. Если раньше заемщики предпочитали брать деньги с запасом, то сейчас есть равно обратная тенденция: клиент берет ровно столько, сколько ему необходимо. В результате средняя сумма микрозайма сегодня не превышает 11–12 тысяч рублей.

Между тем представители власти неоднозначно высказывались о деятельности МФО. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце мая заявила, что запрещать микрофинансирование в России ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к росту количества нелегальных кредиторов. В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА «Новости» заявил, что микрофинансирование является ростовщическим хищническим кредитованием.

Автор: Отдел экономики «В»