Микрозаем – способ перехватить до зарплаты. У хищных ростовщиков Около половины клиентов микрофинансовых организаций (МФО) оформляет займы для поддержания текущего образа жизни, при этом практически половина заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей берет займы для покупки товаров первой необходимости, приводит данные исследования финансового маркетплейса «Юником 24» РИА «Новости».

Исследование проводилось на основе опроса потенциальных заемщиков при оформлении ими заявок на микрозаймы в апреле – мае, выборка составила порядка 1 тысячи человек.

«В качестве причины оформления ссуды 45 % клиентов указывают неотложные нужды. В ходе опроса удалось выяснить, что люди с доходом до 30 тысяч рублей вынуждены брать деньги до зарплаты, чтобы купить товары первой необходимости, в том числе продукты, товары для дома и необходимую бытовую технику взамен только что сломанной или на ее ремонт», – сказано в исследовании.

При этом люди стали более точно запрашивать необходимую сумму, отмечают в компании. Если раньше заемщики предпочитали брать деньги с запасом, то сейчас есть равно обратная тенденция: клиент берет ровно столько, сколько ему необходимо. В результате средняя сумма микрозайма сегодня не превышает 11–12 тысяч рублей.

Между тем представители власти неоднозначно высказывались о деятельности МФО. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце мая заявила, что запрещать микрофинансирование в России ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к росту количества нелегальных кредиторов. В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА «Новости» заявил, что микрофинансирование является ростовщическим хищническим кредитованием.

Автор: Отдел экономики «В»