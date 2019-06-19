Бедных прокормят огороды и аренда квартир? Чиновники решили: граждане, имеющие огород или свободную жилплощадь, могут прокормиться с их помощью и не нуждаются в государственных пособиях.

В регионах реализуется пилотный проект по снижению числа малоимущих, сообщают «Известия». Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные власти считают корректировку критериев нуждаемости.

Например, в Ивановской области чиновники выделяют группу ленивых бедных, которые, «имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)». В Томской области предложили учитывать при определении дохода семьи кредиты, доходы от садоводства и огородничества, а также стоимость аренды жилья.

В Кабардино-Балкарии и Татарстане уже скорректировали критерии нуждаемости и перераспределили освободившиеся средства. Так, в правительстве Татарстана уточнили, что с 1 апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплаты на проезд пенсионерам помимо доходов учитывают и уровень имущественной обеспеченности граждан. Выплаты не дают тем, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома (более 40 кв. метров на члена семьи). Сколько позволила сэкономить эта мера, пока неизвестно, но после 2020 года эти средства планируют направить на помощь многодетным семьям.

Ладно с машинами, снегоходами и летательными аппаратами – здесь все более или менее ясно. Но вот домик в 40 квадратов… Допустим, живет бабка-пенсионерка, и у нее из всего имущества – дача с этим домиком. Обрабатывать ее сил уже нет. Продать? Да кому она нужна? А с отменой оплаты проезда дача и вовсе чемодан без ручки.

Но тут еще и второй вопрос встает: каким именно многодетным семьям пойдут деньги, сэкономленные на пенсионных проездных? Как правило, на большое количество детей решаются либо те, кто может себе позволить такое удовольствие, либо те, кто рожает детей как раз ради поддержки государства. Первым, по большому счету, от дополнительных социальных выплат не будет ни тепло, ни холодно. Вторые… Подпитывать их «коммерческие» мотивы за счет проездных, отнятых у пенсионеров? Вряд ли таким образом чиновники добьются желаемой справедливости.

Большинство региональных чиновников сходятся во мнении, что стоит отказывать в поддержке и так называемым мнимым бедным, то есть гражданам с неофициальными доходами. Идеи о борьбе с серой занятостью в той или иной форме содержатся в отчетах, пришедших из Приморского края, Липецкой, Ивановской и Томской областей.

Принцип «отнять у недостаточно бедных и отдать нищим» даже с условием софинансирования из федерального бюджета вряд ли значительно отразится на общем уровне благосостояния населения, уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Предложение прокормиться с помощью огорода он и вовсе назвал циничным: овощами с собственной грядки не оплатить налоги или квитанцию за ЖКУ.

Автор: Анжелина ШИЛАН