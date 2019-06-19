Не вези б/у авторезину в лес – полмиллиона потеряешь Муниципальные службы Владивостока вынуждены в постоянном режиме собирать и вывозить старые автопокрышки, которые недобросовестные граждане выбрасывают вдоль дорог и в лесополосе, подчеркивает пресс-служба мэрии.

Как отмечают в управлении дорог и благоустройства администрации города, очень часто убирать целые свалки старых шин на одних и тех же местах приходится по нескольку раз. Буквально через несколько дней там, где был наведен порядок, вновь вырастают горы мусора и бэушной авторезины.

– Мы очень часто сталкиваемся с тем, что недобросовестные граждане, в том числе и организации, выбрасывают мусор и шины у дорог, в лесу, рядом с частным сектором. На уборку этих свалок приходится тратить и силы, и время, и большие деньги, – отмечают специалисты мэрии.

В числе последних адресов, где мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» наводили порядок и убирали свалки из автопокрышек, – Вторая Речка, улицы Шуйская и Ряжская, район Зеленого Угла и многие другие. На сегодняшний день на переработку в специализированную компанию передано уже более 450 тонн покрышек.

Специалисты добавляют, что не всегда удается поймать правонарушителя за руку. Однако, если нарушитель (или автомобиль, с которого сбрасывают мусор на городскую территорию) будет установлен, его привлекут к административной ответственности и оштрафуют. По краевому закону № 44-КЗ за сброс мусора в неустановленных для этого целей местах гражданам придется заплатить до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 500 тысяч.

Специалисты административно-территориальных управлений всех районов города уделяют пристальное внимание шиномонтажным мастерским, которые обязаны иметь договоры на вывоз и утилизацию отходов, им запрещается складировать шины рядом со своими объектами. Рейды по выявлению и пресечению правонарушений, в том числе и сбросу мусора, проводятся в ежедневном режиме.

Вы также можете помочь в решении проблем благоустройства любимого города. Сообщить о фактах нарушения в части парковки на газонах, сброса мусора в неустановленных местах, незаконной торговли и о других правонарушениях можно в администрацию Владивостока любым удобным способом: через интернет-приемную, «Почтой России» или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания на Океанском проспекте, 15/3. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель привлечен к административной ответственности.

Автор: Отдел новостей «В»