Проверь свое везение – найди «Леммамобиль» Популярная радиостанция раздает подарки наблюдательным слушателям

Где слушают радио «Лемма»? Дома, на работе, на улице, в магазине. И конечно, в автомобиле! Именно поэтому уже не первый год популярная радиостанция успешно проводит на дорогах Владивостока масштабную акцию «Леммамобиль».

Участником акции может стать каждый автомобилист города. На улицы дальневосточной столицы выезжает «Леммамобиль» с флагами и девизом радиостанции: «Слушай! Действуй! Живи!». По пути он делает две-три остановки в разных районах города. Задача слушателей – первыми найти, где припарковалось авто. В этом им помогают подсказки ведущих в эфире радио «Лемма» и собственное везение.

Наблюдательный слушатель, который первым обнаруживает «Леммамобиль», получает подарки от партнеров акции: компании «Molli» – крупного производителя молочных продуктов на Дальнем Востоке, а также автоцентра по ремонту и обслуживанию гибридов и электромобилей «ОН ГИБРИД Сервис».

Как признался один из победителей акции, он еще раз убедился, что слушать радио «Лемма» не только интересно, но и полезно.

Автор: Андрей БЕЛОУСОВ