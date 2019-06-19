Юным футболистам и их болельщикам обещан праздник спорта Во Владивостоке стартовал прием заявок на VII турнир по футболу среди дворовых команд. Городской турнир среди юных футболистов приморской столицы пройдет с 26 по 30 августа на одном из пришкольных стадионов краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

По сложившейся традиции принять участие в розыгрыше городского футбольного кубка приглашают футболистов трех возрастных групп:

– старшей – 1999–2001 годов рождения и младше;

– средней – 2002–2003 годов рождения и младше;

– младшей – 2004–2006 годов рождения и младше.

По словам организаторов – специалистов МКУ «Молодежный ресурсный центр» и управления по делам молодежи администрации города, турнир будет проводиться по олимпийской системе: команда выбывает из соревнований после первого же поражения. Состав подростковой команды – от 7 до 12 игроков.

«Турнир по футболу среди дворовых команд – одно из самых ожидаемых спортивных событий среди молодежи города. Поэтому вновь в августе устроим для парней настоящий праздник спорта. Матчи, как всегда, проведем по традиционным правилам футбола, продолжительность игр – 20 минут (два тайма по 10 минут)», – рассказал Павел Докучаев, главный специалист по социальной работе с молодежью МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Точное место проведения игр будет сообщено руководителю или капитану команды не менее чем за пять дней до начала турнира.

Напомним, что команды ДЮСШ и футбольных клубов не допускаются к участию в турнире по дворовому футболу, но это могут сделать их воспитанники. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой группе, будут награждены медалями и грамотами. Также будут индивидуальные номинации «Лучший бомбардир» и «Лучший вратарь».

Заявки принимаются до 13 августа на е-mail turnir@mrc-vlad.ru. Более подробную информацию об условиях участия в турнире можно получить по телефонам: 222-22-94, 8-964-431-84-02, 8-964-454-28-18.

Автор: Отдел новостей «В»