Незаконные афиши и рекламу убирают с улиц города Самовольно установленные рекламные конструкции продолжают демонтировать во Владивостоке.

Так, сотрудники управления наружной рекламы и информации совместно с рабочими муниципального предприятия «Содержание городских территорий» на минувшей неделе убрали выявленную незаконную рекламу с проспекта 100 лет Владивостоку.

Напомним, что работа по избавлению улиц города от незаконной рекламы ведется постоянно. Помимо крупногабаритных конструкций специалисты административно-территориальных управлений регулярно убирают незаконные афиши, рекламы, объявления. Результаты такой деятельности уже видны: опоры освещений, столбы и другие поверхности становятся заметно чище.

Параллельно во Владивостоке продолжается работа с должностными и юридическими лицами по разъяснению правил и норм размещения рекламных носителей, а также расклейки объявлений и афиш.

Отметим, что установка рекламных конструкций возможна только при наличии разрешения. Его выдачей занимается краевой департамент информационной политики.

Кстати, в рамках борьбы со стихийной расклейкой объявлений во Владивостоке планируют обработать специальной антивандальной краской почти две тысячи опор уличного освещения. Как уже сообщал «В», с середины апреля сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) приступили к работам. До конца июня им предстоит покрасить около 1000 опор вдоль дороги от остановки «Фабрика «Заря» до центра, а также 860 столбов освещения в центре города.

«Рекламная расклейка очень портит внешний вид города, и мы всегда с ней боролись. Раньше мы просто снимали объявления и мыли столбы, но через несколько дней все заклеивалось снова. Три года назад мы нашли выход – стали обрабатывать опоры специальной антивандальной краской, – рассказал директор ВПЭС Владимир Латышев. – Раньше мы красили столбы на высоту три метра, но расклейщики добрались и туда. Поэтому с этого года мы красим на высоту пять метров. Надеемся, что это поможет сохранить чистоту в городе».

Автор: Отдел новостей «В»