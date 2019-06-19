Автофестиваль поддержат акробаты и дрифтеры В дальневосточной столице 20 июня пройдет фестиваль автомотоспорта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 14.00 и до самого вечера на центральной площади жители и гости Владивостока смогут поближе познакомиться с разными видами авто– и мототехники, часть из которой является по-настоящему уникальной.

В программе мероприятия ожидаются показательное выступление гонщиков Drift street legal, представление акробатов на мотоциклах, соревнования юных картингистов, выступления лучших дальневосточных команд-чирлидеров, а также выставка спортивных автомобилей и мотоциклов.

Организатор фестиваля – управление физической культуры и спорта городской администрации – приглашает на фестиваль автомотоспорта всех желающих. А также обещает, что летом пройдет еще много познавательных и интересных мероприятий для жителей и гостей Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В »