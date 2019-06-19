«Фронтовики» недовольны строительством и ЖКХ В Приморье с инспекционной поездкой прибыла комиссия Общероссийского народного фронта во главе с куратором проекта мониторинга благоустройства городской среды Светланой Калининой.

Так, в Большом Камне общественники осмотрели строящиеся жилые дома для работников судоверфи, а также здание строящегося детского сада и ряд многоквартирных домов, где жильцы недовольны качеством проведенного капремонта либо работой УК по текущему содержанию жилья.

– Нарушений тут масса, при этом проблемой строительства детского сада наши приморские коллеги занимаются уже несколько лет, – рассказала корреспонденту «В» Светлана Калинина. – Акты выполненных работ были закрыты без фактического их выполнения, сразу видно бездействие тех государственных структур, которые должны это проверять и контролировать. Благодаря активистам народного фронта установлены многомиллионные нарушения, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Однако до конца, системно вопрос пока так и не решили – детский сад не достроен, а следствие по непонятным причинам затянулось. По возведению жилья для работников судоверфи также есть информация, что используемые технологии и материалы не соответствуют нормативным.

– Властям Большого Камня необходимо в ближайшее время провести совещание с управляющими компаниями города и навести порядок. Все вопросы берет на контроль региональный штаб ОНФ. В ближайшее время мы направим ряд запросов в органы власти региона и организуем ряд совещаний, которые будут посвящены вопросам капремонта, текущего содержания домов и благоустройства, – отметил сопредседатель Приморского регионального штаба ОНФ Юрий Логинов.

Автор: Николай КУТЕНКИХ