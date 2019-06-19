Военных на острове Врангеля медведи загнали в лагерь Военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа приступили к выполнению работ по очистке территорий на острове Врангеля, сообщили в пресс-службе ВВО.

На остров экологов доставили транспортным вертолетом Ми-26 с военного аэродрома в Анадыре. Там организован стационарный лагерь, так как проживание в палатках невозможно из-за обилия на острове белых медведей.

Всего на остров Врангеля прибыло более 40 военнослужащих, доставлено свыше 10 единиц техники и около 20 единиц специального технологического оборудования.

Работы на острове будут производиться с применением современных автокранов, ломовозов на базе автомобиля Урал, самосвалов на базе автомобиля КамАЗ, гусеничных транспортеров.

Перед военнослужащими стоит задача собрать, спрессовать, подготовить и вывезти судами сторонних организаций около 150 тонн металлических бочек.

Кроме того, планируется провести рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

Автор: Отдел новостей «В»