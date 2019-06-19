Минобороны займется логистикой севера Производственно-логистический комплекс для нужд Вооруженных сил России возведут во Владивостоке в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Новый транспортно-складской объект позволит обеспечить бесперебойное снабжение территорий за полярным кругом, в том числе в рамках северного завоза. При этом военные займутся не только обеспечением своих зенитно-ракетных баз, аэродромов и портов, но и помогут со снабжением гражданскому населению в зоне Северного морского пути.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, такие комплексы появятся также в Архангельске, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Мурманске, Салехарде, Петропавловске-Камчатском, Норильске, Тикси и ряде других мест. Строиться они будут на правах концессии заинтересованных сторон. Все работы по возведению хранилищ для техники, топлива и других материальных средств в Восточном и Центральном военных округах, на Северном и Тихоокеанском флотах планируется завершить к 2025 году.

Автор: Николай КУТЕНКИХ