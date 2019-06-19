В будущем правительстве Приморья пересчитали министерства Обсуждаемая на протяжении последнего года реформа администрации Приморья начнется уже через несколько недель, сообщили в пресс-службе края со ссылкой на первого вице-губернатора Веру Щербину.

Сейчас в администрации региона насчитывается 13 вице-губернаторов. По словам Веры Щербины, их число сократится минимум на одного человека, поскольку в новой структуре предусмотрен пост председателя правительства.

– Можно точно сказать, что в структуре будущего правительства Приморского края появятся министерства образования, здравоохранения, культуры, труда и социального развития, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, финансов, экономического развития, – сообщила первый вице-губернатор. – Они будут образованы на базе нынешних департаментов, которые имеют большую сеть подведомственных учреждений, огромный объем работы и значительные бюджетные инвестиции. Также мы собираемся объединить в одно министерство департамент промышленности и торговли. Новое министерство будет координировать в том числе модернизацию производства на крупных предприятиях, повышение эффективности их работы и конкурентоспособности производимой продукции.

Точно не станут министерствами такие структуры, как административный департамент, департамент бюджетного учета и контроля, департамент гражданской службы и ряд других. Инспекции сохранят свой статус, равно как и уполномоченные при губернаторе по различным вопросам.

Вера Щербина подчеркнула, что оптимизация штатной численности будет достигаться за счет сокращения имеющихся вакансий.

Кроме того, планируется менять и систему оплаты труда. При этом, подчеркнула первый вице-губернатор, никаких дополнительных бюджетных ассигнований на реформирование администрации не планируется. Приморье, как высоко дотационный регион, не имеет права произвольно увеличивать оклады чиновников на 10 % или 20 %. Поэтому повышение уровня оплаты труда будет достигаться за счет перераспределения ресурсов внутри органов власти, сокращения аппаратных расходов.

– Главная идея – поднять зарплаты людям, с которых мы спрашиваем за достижение конкретных целей, привлечь на государственную службу больше квалифицированных специалистов, – отметила Вера Щербина.

Она также озвучила и сроки проведения реформы. Согласно расчетам необходимая нормативная база для создания правительства будет в основном сформирована к сентябрю. Бюджет Приморского края на 2020 год будет разрабатываться и утверждаться уже исходя из новой структуры. Правительство должно приступить к работе с 1 января будущего года.

Автор: Отдел политики «В»