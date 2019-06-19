Морские деликатесы из Приморья отправили в КНР В этом году приморского гребешка и трепанга продано в Китай на 7,5 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе края.

В 2018 году объем экспорта моллюсков в Поднебесную составил 36,6 миллиона долларов. «В том числе гребешка – на 4,5 миллиона долларов и трепанга почти на 3 миллиона долларов», – уточнили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов.

В настоящее время 92 приморских хозяйства аквакультуры занимают 329 рыбоводных участков общей площадью 74 тысячи гектаров.

Автор: Отдел экономики «В»