Зашел в нацпарк – предъяви документы и вещи Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» и приморского охотнадзора приступили к совместному патрулированию охранной зоны национального парка, сообщили в пресс-службе учреждения. Под особым контролем госинспекторов – люди с оружием и заготовщики корней.

Охранная зона «Земли леопарда» расположена по периметру национального парка и составляет 82 тысячи гектаров. Она не входит в состав особо охраняемой природной территории, однако предполагает ряд ограничений, призванных предотвращать негативное воздействие на национальный парк.

Ежегодно в июне на юго-западе Приморья стартует охотничий сезон по заготовке пантов пятнистых оленей. Так как на территории охранной зоны «Земли леопарда» находится несколько охотхозяйств, здесь ведется охота. Однако допустима она лишь при соблюдении ряда условий: наличии разрешения, строгом ограничении количества добытых животных, а также учете их пола и возраста. Возможна добыча только взрослых самцов оленей, уже имеющих рога.

Помимо охотников-нарушителей под пристальным вниманием госинспекторов находятся сборщики дикоросов. Дело в том, что с началом лета в лесах появляются заготовщики женьшеня – «корня жизни», активно используемого в восточной медицине. И если корни некоторых растений в охранной зоне добывать допустимо, то это растение находится в Красной книге России, что исключает возможность его добычи.

«В ходе рейдов мы узнаем у людей цель посещения вверенной территории, проверяем документы, при наличии подозрений просим показать вещи, – рассказывает Анатолий Белов, руководитель южной оперативной группы департамента охотнадзора Приморского края. – В большинстве случаев по поведению человека сразу становится ясно, есть у него какой-либо преступный замысел или нет. Коллеги из «Земли леопарда» помогают в работе, мы постоянно на связи и при необходимости оперативно реагируем на сообщения о нарушениях».

Планируется, что масштабные совместные рейды в охранной зоне «Земли леопарда» будут вестись в течение всего летнего периода – до завершения сезона охоты на оленей и возможной заготовки краснокнижных дикоросов.

Автор: Отдел новостей «В»