Мы приглашаем вас на вальс Ну что, уважаемые читатели, готовы к очередному квесту? Мы продолжаем полюбившуюся вам акцию «Внимательный читатель».

Итак, в этом номере вам надо найти фразу «Севастопольский вальс» (не в этом тексте) и в четверг, 20 июня, позвонив нам по телефону 241-56-25 с 11.00 до 11.15, рассказать, в каком тексте и на какой полосе вы ее нашли.

Мы примем все звонки, и затем жребий выберет счастливчиков, которым достанутся призы. В этот раз разыгрываются билеты в Приморский театр молодежи на спектакль «Завтра была война» (21 июня) и в театр имени Горького на спектакли Иркутского музыкального театра «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» (24 июня) и «Севастопольский вальс» (25 июня). И, конечно же, будут еще призы-сюрпризы.

Забрать их можно в редакции в пятницу, 21 июня, с 11 до 15 часов. Удачи вам!

Автор: Лика ТКАЧЕНКО