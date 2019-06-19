Все прямо с грядки На этой неделе общегородская продовольственная ярмарка в центре Владивостока будет работать два дня – в пятницу и субботу, сообщили в пресс-службе мэрии.

Свою продукцию на центральной площади представят более 200 фермерских хозяйств и местных производителей. Они привезут первую приморскую клубнику, жимолость, а также свежую зелень, овощи, ароматную выпечку, полезные морепродукты, мед, мясную, молочную продукцию и рассаду.

Ярмарка будет работать на центральной площади в пятницу, 21 июня, с 08.00 до 18.00 и в субботу, 22 июня, с 09.00 до 18.00. Администрация краевой столицы приглашает приобрести свежие фермерские продукты всех жителей и гостей города.

Автор: Отдел новостей «В»