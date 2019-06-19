Медово-клубничную Луну заснял приморский астроном-любитель Красивое астрономическое явление вечером 17 июня запечатлел на побережье поселка Южно-Морского житель Приморья Филипп Романов.

Молодой человек сфотографировал восход Луны над Японским морем во время так называемого клубничного полнолуния – его еще называют земляничным, розовым, медовым.

Астроном-любитель отмечает, что ему повезло: облачность и туман, которые омрачали предыдущие дни, к вечеру понедельника рассеялись. И это позволило увидеть зрелищное полнолуние и даже Юпитер, несмотря на сильное свечение Луны.

«На побережье Южно-Морского открывался красивый вид. Восход полной Луны над Японским морем и несколько источников света: Луны, Юпитера и работающего маяка», – поделился Филипп Романов.

Автор: РИА VladNews