В «Арке» сегодня – «Студия» Выставка художников-любителей «Студия» открылась в галерее «Арка».

– Сегодня студийное художественное образование для взрослых приобрело невероятную популярность, – поясняет искусствовед Ольга Зотова. – В студиях, которыми руководят профессиональные художники и которые существуют благодаря харизме учителя, процесс постижения азов искусства складывается отличным от академических правил образом. Но задачи, стоящие перед студентами художественного учебного заведения и студийцами, одинаковы: понять особенности композиционного построения, взаимоотношений цвета и тона, передачи материальных свойств предмета.

Выставка «Студия» объединила представительниц прекрасного пола, занимающихся у известного педагога, художника, члена Международной ассоциации женщин-художников «Цветы мира» Людмилы Убираевой. Некоторые из них занимаются в студии более 10 лет. Творческий стаж других участниц студии меньше.

Натюрморт с цветами, фруктами, предметами, драпировкой – это то, что дает возможность выбора темы, формирования навыков композиционного построения, практики смешивания цветов, приобретения опыта выявления объема предмета посредством светотени, передачи фактуры.

Студийцы с энтузиазмом организуют выставки. Эта практика существует во всем мире, Приморский край не исключение. Вместе с ученицами в выставке принимает участие и Людмила Убираева, чей педагогический стаж во Владивостокском художественном колледже составляет около 40 лет.

Автор: Отдел новостей «В»