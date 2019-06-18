На крутом вираже Триумфом молодых гонщиков Владивостока в середине июня на стадионе мотоспорта в городе Балаково Саратовской области завершился чемпионат России по спидвею среди юниоров до 19 лет.

Впрочем, это было ожидаемо. Два предыдущих года чемпионом страны становился наш юный земляк Павел Лагута. Эксперты прочили ему победу и на сей раз. Однако турнир преподнес сюрприз, впрочем, вполне удачный для приморских болельщиков. В этом первенстве страны команда «Восток» выставила сразу пятерых юных гонщиков: двух явных фаворитов и еще троих на перспективу, так сказать, для пробы сил.

Неожиданно для всех победителем первенства стал Виталий Котляр. Во всех своих пяти заездах он финишировал на первом месте и набрал максимальное количество баллов – 15. Причем каждый раз делал это уверенно, с запасом обходя своих соперников. Для молодого талантливого спортсмена золотая медаль в личном первенстве России стала первой в жизни.

До предпоследнего заезда с ним за главную награду сражался Павел Лагута. Товарищ по команде четыре раза приехал к финишу первым и лишь в очном противостоянии с Виталием завершил гонку на второй позиции. Набрав 14 очков, Павел сложил лавры чемпиона и довольствовался серебряной медалью. Третье место занял спортсмен Евгений Сайдулин из Тольятти.

Можно не сомневаться, что после такого победного дубля в личном первенстве представители «Востока» уверенно выступят и в предстоящем командном чемпионате России по спидвею среди юниоров, где они также являются действующими чемпионами.

Что касается остальных приморских байкеров, то двое из них вошли в десятку сильнейших. Марк Карион стал седьмым в общем зачете, Никита Коровко оказался на восьмой позиции, и лишь Василий Краснокутский занял 13-е место (из 16 стартовавших спортсменов).

– В этом году конкуренция на чемпионате была очень серьезная и по своему накалу превосходила прошлогодние соревнования, – отметил по итогам гонок генеральный директор клуба «Спидвей Восток» Константин Цыбулин. – Наша команда прогнозировала подобную остроту и усиленно к ней готовилась. Очень рад, что наши ребята, которым по 17–18 лет, добились грандиозного успеха. Настрой у них самый боевой, они воодушевлены своими результатами и готовятся к следующим стартам. Спидвеисты Владивостока в очередной раз доказали, что входят в число сильнейших в России.

Сейчас «Восток» готовится к очередной гонке командного (взрослого) чемпионата России. Уже завтра, 19 июня, команда встретится в Балаково с местной «Турбиной». Наши земляки настраиваются только на победу, лишь она позволит дальневосточникам продолжить борьбу за золотые медали. Пока что балаковская «Турбина» находится во второй половине турнирной таблицы. Ранее она уступила на чужой площадке «Мега-Ладе» со счетом 59:34, зато у себя дома взяла верх над «Башкирией» со счетом 48:41.

На своей домашней арене – стадионе «Авангард» – приморцы выступят 3 июля. Они будут принимать своего главного соперника в лице тольяттинской «Мега-Лады». «Восток» постарается взять реванш за поражение в первом круге, когда волжане лишь в последнем заезде сумели вырвать у нас победу с преимуществом всего в два очка – 46:44.

Еще одна домашняя гонка запланирована на 31 июля. Это уже «Турбина» пожалует к нам в гости.

Тем временем в Приморье стартовал чемпионат края по мотоциклетному спорту. Возраст участников не ограничен (нижний порог – 5 лет). Первенство разделено на несколько этапов в разных населенных пунктах и проводится в трех категориях: «любители», «ветераны» и «профи». Для заездов подготовлены специальные трассы. Дистанция включает в себя крутые подъемы и спуски, резкие повороты, скоростные участки, трамплины, водные и другие преграды. Победители всех мотокроссов определятся лишь осенью в финальных заездах.

Автор: Николай КУТЕНКИХ