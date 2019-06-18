Оборона «Луча» признана второй по эффективности в ФНЛ Владивостокский «Луч» в минувшую субботу провел свою первую игру в новом сезоне. Однако это был всего лишь товарищеский поединок в рамках начавшейся подготовки к предстоящему чемпионату Футбольной национальной лиги России.

Спарринг-партнером выступил клуб «Сатурн» из подмосковного городка Раменское. Это сейчас он крепкий середнячок во втором дивизионе, но было время, когда «Сатурн» довольно уверенно выступал в премьер-лиге в 1990-2010 годах. Кстати, именно в 2010 году состоялся матч на первенство Кубка России, и «Луч-Энергия» тогда уступил на своей площадке «Сатурну» со счетом 1:2.

Проиграли «желто-синие» и на сей раз со счетом 3:1. Наш состав был в основном из игроков, находящихся на просмотре, включая вратаря, и молодых воспитанников «Луча». При этом во втором тайме большинство игроков в поле поменяли. Знакомых имен было мало. Хозяева уже на 10-й минуте вышли вперед – 1:0. В концовке первого тайма приморец Максим Насадюк сравнял счет – 1:1. На 55-й минуте «Сатурн» вновь отметился голом – 2:1. Через 4 минуты кто-то из приморских новичков срезал мяч в собственные ворота – 3:1. Изменить ход игры у гостей был шанс на 72-й минуте, когда главный судья матча Олег Корецкий назначил пенальти в ворота хозяев. Бил Кирилл Марущак, но его удар отразил вратарь раменцев.

Нынешний результат для дальневосточников не особо важен. Это всего лишь первая проба сил. Ведь подготовительный сбор к новому сезону наши земляки начали только в середине прошлой недели. Местом для его проведения выбран спортивно-оздоровительный комплекс «Бор» в Серебряном Бору, который находится в западной части Москвы. Причина для такого выбора предельно проста: только в столице можно за три недели до старта затяжного футбольного марафона подобрать достойных соперников для контрольных поединков.

И немаловажную роль здесь играет значительная экономия финансовых средств. Все дело в том, что из Владивостока в Москву отправилась лишь часть команды с приморской пропиской, а также технический персонал. В их числе воспитанники центра подготовки юных футболистов «Луча»: играющие в поле на разных позициях Антон Кротов, Дмитрий Калугин, Сетрак Акопян, Егор Остапенко, Никита Седякин, Максим Насадюк, Руслан Гордиенко и Никита Белунов.

Остальные игроки основы прибыли в тренировочный лагерь самостоятельно, включая тренерский штаб во главе с Рустемом Хузиным. В противном случае им бы пришлось покупать билеты из Москвы на Дальний Восток и обратно. В столице проще пройти также необходимое по регламенту ФНЛ медицинское освидетельствование спортсменов.

Теперь о гарантированно попадающих в заявку игроках. Кроме указанных выше предложение продлить отношения с клубом поступило вратарю Александру Котлярову и защитникам Кириллу Марущаку и Павлу Степанцу. Эти ребята уже дали свое принципиальное согласие продолжить карьеру во Владивостоке.

И еще. По итогам прошедшего чемпионата оборона «Луча» признана второй по эффективности в ФНЛ. И именно позицию защиты тренерский штаб «тигров» сохранил наиболее максимально. Жалко расставаться с Виктором Патрашко, но его отозвали обратно в «Уфу». Также как и арендованный на сезон нападающий Илья Визнович (сумевший даже пробиться в молодежную сборную России) из самарских «Крыльев Советов» вернулся в свой клуб.

Тогда возникает резонный вопрос: а кто придет им на смену? Ведутся переговоры о возвращении в родные пенаты воспитанников «Луча». В свое время уехали на запад вратарь (хотя может играть и на позиции защитника) Михаил Пономаренко (он выступает в молодежном составе питерского «Зенита) и хавбек Роман Нуриев (заявлен за молодежный дубль московского «Локомотива»). Ребята молодые (20 и 19 лет соответственно) и одаренные. Однако пробиться в основные составы своих нынешних команд им будет крайне сложно. А вот в изначально родной команде у них есть шанс оказаться на первых ролях. Тогда и «Луч» будет основательно представлен собственными игроками с приморской пропиской.

И все равно этого недостаточно. В Москву на сбор «желто-синих» прибывают другие потенциальные новички клуба, их ожидается много. С большой частью кандидатов уже проведены переговоры и достигнуты устные договоренности. Однако ребят нужно посмотреть в деле. Для этого и организованы спарринг-матчи. Есть интерес к капитану «Нижнего Новгорода» Андрею Хрипкову – его амплуа защита и полузащита, а также к игроку обороны Алексею Аравину из новосибирской «Сибири». У этих спортсменов закончились соглашения с бывшими работодателями, а с новыми условиями возникли какие-то проблемы. Кроме того, на просмотре находятся защитник Денис Магадиев из ярославского «Шинника» и нападающий Владислав Руденко из курского «Авангарда (в минувшем сезоне даже отметился забитым мячом в ворота нашей команды).

В общем, нужно создать «длинную скамейку» запасных. Во-первых, возрастет конкуренция за место в основе. И во-вторых, чтобы не получилось так, как в минувшем сезоне: травмы ряда игроков оставили к концу чемпионата всего 12 полноценных футболистов из первичного состава.

Теперь что касается финансового состояния «тигров». Об этом несколько дней назад на сайте «Луча» рассказал исполнительный директор клуба Евгений Стрижиченко. По его словам, в мае все остававшиеся задолженности по зарплате клуба были успешно решены.

– Клуб продолжит играть в ФНЛ, – заявил Стрижиченко. – Зарплату платим регулярно, можно сказать, без задержек. В середине июня без форс-мажоров, в плановом режиме началась подготовка к новому сезону. У нас есть меньше месяца, чтобы собрать и подготовить боеспособный коллектив. Сроки сжатые, времени на раскачку нет. В Москве у нас оптимальные условия подготовки.

Отметим: до начала чемпионата ФНЛ «тигры» сразятся еще в товарищеских матчах с «Арсеналом» из Тулы, «Сочи», «Армавиром» и «Иртышом» из Омска. Первые два коллектива из высшей лиги, тульские «пушкари» и вовсе впервые в своей истории сразятся в еврокубке уже этой осенью. Команда с Северного Кавказа одного уровня с «желто-синими». Пожалуй, лишь сибиряки слабее в классе. Уровень сыгранности и профессиональной подготовки обновленного «Луча» покажут предстоящие поединки.

Автор: Николай КУТЕНКИХ