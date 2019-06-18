Нездоровье подсчитали по видам Ко Дню медицинского работника сотрудники Примстата подготовили информацию об объемах медицинской помощи приморцам в 2018 году.

Итак, в прошлом году население края обслуживали 87 больниц на 18,9 тыс. коек и 313 амбулаторно-поликлинических организаций, включая поликлиники при больницах и диспансерах, а также включая амбулатории. В организациях всех форм собственности и ведомственной принадлежности работали 9,6 тыс. врачей и 15,9 тыс. среднего медицинского персонала.

В 2018 году зарегистрировано 1459 тыс. пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, что на 3,6 % больше, чем в 2017 году. Число первичных заболеваний составило 765 случаев на 1000 человек населения.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось число взятых на учет пациентов с социально значимыми заболеваниями, таких как гонорея (на 24,9 %), сифилис (на 13,8 %), алкоголизм и алкогольные психозы (на 14,7 %), наркомания и токсикомания (на 6,3 %), активный туберкулез (на 6,6 %). Однако возросло число пациентов, взятых на учет с ВИЧ-инфекцией (на 7,4 %) и со злокачественными новообразованиями (на 3,1 %).

Эпидемиологическая обстановка в 2018 году характеризовалась увеличением таких заболеваний, как энтеровирусные инфекции (в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом), хронический вирусный гепатит В (на 41,4 %), хронический вирусный гепатит С (на 10,6 %), пневмония (на 41,2 %). При этом уменьшилось число заболевших коклюшем (в 1,9 раза), клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) (на 17,1 %), инфекционным мононуклеозом (на 15 %).

В 2018 году в Приморье действовала 31 Станция (отделения) скорой медицинской помощи. При выполнении вызовов бригадами данной службы было оказано медицинской помощи 488,5 тыс. человек, из них 39,4 тыс. человек получили помощь по поводу травм и отравлений, 410,2 тыс. человек – внезапных заболеваний и состояний. Помощь в родах и патологии беременности оказана 7,9 тыс. женщин.

Автор: Отдел новостей «В»