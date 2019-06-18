Медтехники больше, очереди прежние Доступность компьютерной и магнитно-резонансной томографии для российских пациентов остается на крайне низком уровне, хотя число медицинских аппаратов увеличивается. Таковы результаты анализа данных по использованию дорогостоящего медицинского оборудования, проведенного экспертами фонда независимого мониторинга «Здоровье», сообщает портал VladMedicina.ru.

В 2018 году в России было установлено 1963 аппарата КТ, на них проводилось более 10 млн исследований. Для сравнения: в 2016 году – 8,9 млн процедур на 1909 аппаратах.

– При этом в общее число исследований включалось и коммерческое использование оборудования, закупленного и установленного за счет бюджетных средств, – отметил директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Как показал анализ, среднее число исследований на одном аппарате КТ И МРТ в сутки составляет 9–10. При этом потребность в такой диагностике растет, а количество обследований остается на прежнем уровне. В частности, и в 2017-м, и 2018-м в среднем 10,2 в смену (в 2013-м – 9, в 2014-м – 9,2). Тогда как возможности современной медицинской техники позволяют выполнять до 24 исследований в день.

– Получается, что доступность исследований для пациентов выросла незначительно, а загруженность медицинской техники остается низкой. Это крайняя расточительность и неэффективность, – подчеркнул Эдуард Гаврилов.

Одной из возможных причин низкой доступности компьютерных и магнитно-резонансных исследований эксперты называют простой медицинской техники. Другая проблема, по мнению экспертов, состоит в искусственном затягивании сроков ожидания дорогостоящих исследований, чтобы люди были вынуждены проходить обследование за свои деньги.

По оценкам фонда, многие медучреждения нарушают сроки предоставления процедур КТ и МРТ по программе госгарантий. Из-за этого застрахованным гражданам приходится проходить исследования платно.

– Пациенты из регионов регулярно обращаются к нам с жалобами на то, что врачи назначают им сделать МРТ, но ожидание бесплатного исследования составляет до полугода и приходится проходить томографию за свой счет, – констатировал глава фонда «Здоровье».

В связи с этим эксперты ФНМ «Здоровье» призывают региональные органы здравоохранения обратить внимание на затягивание сроков ожидания исследований КТ и МРТ, а также повысить эффективность использования дорогостоящего медицинского оборудования.

Автор: Отдел новостей «В»