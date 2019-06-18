Незаконные торговые точки пошли под снос Павильоны «Овощи-фрукты», «Куры гриль», а также лотки, с которых ведется реализация продовольственных и промтоваров, демонтируют во Владивостоке.

Так, на минувшей неделе муниципальные службы демонтировали торговые объекты на Терешковой, 13, Интернациональной, 51, проспекте «Красного знамени», 101 и по некоторым другим адресам, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«К примеру, нарушителя торговли по адресу проспект «Красного знамени», 101 неоднократно привлекали к ответственности и штрафовали. Он не убрал свою точку добровольно в срок, поэтому к работам по демонтажу приступили мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Теперь торговцу придется оплатить услуги демонтажа, вывоза и хранения», – рассказали в административно-территориальном управлении Первореченского района.

Рейды по выявлению незаконной предпринимательской деятельности в краевом центре проводят специалисты мэрии, полиции и других ведомств. За реализацию тех или иных товаров, а также предоставление услуг населению без разрешений придется ответить перед законом.

«За торговлю без разрешений и вне отведенных для этого целей местах недобросовестным предпринимателям грозит штраф и демонтаж торговой точки. Если это не будет сделано добровольно в срок, то к работам по демонтажу приступают бригады муниципального предприятия «СГТ». Торговцы обязаны в таких случаях оплатить услуги демонтажа, вывоза и хранения», – пояснили в администрации города.

Отметим, что рейды проводятся как в плановом порядке, так и по жалобам граждан, которые поступают в администрацию Владивостока. Сообщить о фактах нарушения благоустройства города в части парковки на газонах, сброса мусора в неустановленных местах, незаконной торговле и других правонарушениях можно в администрацию Владивостока через интернет-приемную, «Почтой России» или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания на Океанском проспекте, 15/3.

Автор: Отдел новостей «В»