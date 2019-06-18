Вопросы застройки города оказались одними из самых конфликтных «Создаем комфортный город вместе. Реальный диалог власти и общества» – в дискуссии на эту тему, которая состоялась на полях Дальневосточного медиасаммита, приняли участие глава Владивостока Олег Гуменюк, заместители главы администрации и специалисты мэрии, журналисты, представители общественных организаций, предприниматели, депутаты. Живой и острый диалог охватил самые разные проблемы городской жизни.

Глава города констатировал, что вопросы застройки в последнее время оказались одними из самых конфликтных, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мы встречались с руководителями компаний-застройщиков, где я предложил: прежде чем заходить с тем или иным проектом на уже застроенную территорию, необходимо обсудить его сначала с жителями этого района, постараться найти взаимодействие и общий язык с людьми, предложить помощь в решении каких-то социальных проблем, благоустройстве, – высказал свою позицию Олег Гуменюк. – Разговаривать с людьми – это единственный путь не допускать конфликтных ситуаций».

Мэр рассказал об огромной повседневной работе, которая ведется городскими службами, именно такая деятельность позволяет поддерживать территории в порядке. Конечно, всем хотелось бы «больше и ярче», но на это необходимы более значительные средства. При этом бюджет Владивостока уже текущего года значительно вырос – с 12 до 21 млрд рублей, что позволит существенно улучшить ситуацию во многих сферах городского хозяйства.

Кроме того, мэр пригласил принять участие в планировании самых важных и нужных городских проектов представителей общественности. Есть идея создать рабочую группу или общественный совет, с которыми готова сотрудничать администрация города.

Отвечая на вопросы участников дискуссии, Олег Гуменюк рассказал, что в мэрии поддерживают многие современные идеи создания комфортной городской среды. Так, прорабатывается вопрос создания во Владивостоке платного парковочного пространства – такая мера позволит существенно сократить количество автомобилей в центре города и на других участках. Вместе с тем поэтапно будет реализован давний проект строительства многоярусных парковок, и первая – на ул. Верхнепортовой – должна появиться уже в следующем году.

Параллельно необходимо обязательно развивать качество общественного транспорта, подчеркнул мэр. А это значит, что компании обязаны обновлять автопарк, должны иметь на борту систему ГЛОНАСС – для контроля за движением и графиком, безналичную систему оплаты проезда. Чистота в салонах – также непреложный пункт.

«Мы будем вводить выделенные полосы для движения общественного транспорта, что также станет стимулом для людей пересесть с личных машин на автобусы», – сообщил собравшимся Олег Гуменюк. Также мэр заявил, что неизбежно повышение тарифа за проезд, так как растет цена на топливо, запчасти и другие составляющие. Перевозчики уже предоставили свои экономические расчеты, в ближайшее время они будут рассмотрены и будет принято решение.

Интересным получился разговор о создании и гуманизации во Владивостоке общественных пространств. Все участники сошлись во мнении, что в городе обязательно нужно существенно улучшить пешеходную инфраструктуру, и мэр поддержал эти идеи.

«Встречался со специалистами в области урбанистики, которые представили такого рода проекты: вот было шесть полос движения для транспорта – сделали четыре, при этом расширили пешеходные зоны, и пробки уменьшились, – поделился Олег Гуменюк. – Но такие меры, конечно, принимаются вместе с другими, стимулирующими снижать поток автомобилей».

Один из участников дискуссии посетовал, что не видит ярких изменений в благоустройстве города.

«Отремонтируем в этом году более 300 дворов, приведем в порядок более 70 км дорог, около 20 участков ливневой канализации, более 10 подпорных стен – и вновь поедем по городу встречаться с жителями, чтобы услышать их мнение», – подчеркнул Олег Гуменюк.

Автор: Отдел новостей «В»