В регионе идет массовая проверка водителей мототранспорта В Приморье отмечается рост тяжести последствий ДТП с участием мотоциклистов.

Как сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, с начала открытия мотосезона в регионе зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, 8 человек погибли, 28 – получили травмы различной степени тяжести. Рост по числу погибших в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 60 %.

Больше всего мотоаварий произошло во Владивостоке.

К наиболее распространенным видам нарушений, допускаемых мотоциклистами, относятся следующие: несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил перестроения, расположения транспортного средства на проезжей части, бокового интервала, неправильный выбор дистанции.

В 9 случаях мотоциклисты управляли транспортным средством с признаками опьянения, в 23 – без соответствующих документов.

В целях стабилизации аварийности в регионе проводится массовая проверка водителей мототранспорта.

Наряды ДПС работают в усиленном режиме как на оживленных автомагистралях, так и в населенных пунктах сельской местности.

Госавтоинспекция Приморского края напоминает: управление мотоциклом либо мопедом без права управления влечет наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»