В непогоду на заплыв вокруг мыса Басаргина решились более 50 смельчаков В субботу, 15 июня, во Владивостоке состоялся заплыв вокруг мыса Басаргина. Как отмечают организаторы, эти соревнования являются генеральной репетицией перед марафонским заплывом на 12 километров через Амурский залив, который пройдет 29 июня.

Заплыв вокруг мыса Басаргина является традиционным и впервые прошел пять лет назад, напоминает портал VL.Ru. В этот раз, как и прежде, все участники преодолели дистанцию длиной в пять километров. Разрешалось использовать гидрокостюмы, ласты и маски, но можно было плыть и без них.

«На старт вышли 52 пловца из Владивостока, Хабаровска, Находки, Уссурийска, – рассказал VL.Ru главный судья соревнований Дмитрий Анашкин. – Температура воды была 15 градусов, а прозрачность – около 10 метров. Безопасность пловцов на акватории обеспечивали шесть моторных катеров ГИМС, ТОФ, «Турсио» и федерации подводного спорта Приморского края».

Катера обеспечения присутствовали не зря. Если первую половину дистанции попутный северный ветер помогал пловцам, поэтому все легко размялись и дошли до маяка, то на последнем повороте начались сложности. Тот же «северняк» разогнал приличное течение на этом участке, появилась волна, и участники стали сходить с дистанции. Притом некоторые пловцы просто не смогли преодолеть встречный поток, потратили силы и были вынуждены подняться на борт катеров сопровождения, а несколько человек замерзли, потому что неправильно подобрали гидрокостюмы, и тоже выбыли из гонки.

Первые три участника финишировали практически одновременно, но судьи и фотофиниш расставили победителей и призеров по местам.

Андрей Тышковский из Владивостока стал в итоге вторым в категории «плавание в ластах». Он преодолел пять километров за 1 час 10 минут 17 секунд.

«На открытой воде плаваю третий год, в этих соревнованиях участвую второй раз. В прошлом году пришел третьим, в этот раз удалось улучшить результат. Бросил курить и начал заниматься спортом. В этом заплыве сначала было легко, а потом начались волны – хоть и небольшие, но частые, и поэтому потратил все силы на середине. Финиш был не сильно сложным. Что касается дождя, то из-за него сложностей не было».

Лишь две женщины решились на пятикилометровый заплыв. В классическом плавании (без ласт) победила Оксана Белецкая, причем она оказалась более чем на полчаса быстрее пловчихи в ластах.

«Я тренер по плаванию, с детства занимаюсь этим видом спорта, – отметила Оксана Белецкая. – Сейчас также совершаю заплывы в холодной и открытой воде. В этот раз в самом начале плыть было в удовольствие. Вода была гладкая, теплая, шикарная. Но после прохождения мыса создавалось впечатление, что просто стоишь на месте, потому что волна била в лицо. Чтобы пройти этот участок, старалась учащать гребки. Отдыхать было невозможно, потому что волна откидывала назад».

Напомним, что марафонский заплыв «Амурский залив – 2019» состоится во Владивостоке 29 июня.

Автор: Отдел новостей «В»