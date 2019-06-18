На Русском после дождя грейдируют дороги Спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» вновь вышла на грунтовые дороги Русского острова.

Здесь после дождей выравнивают и отсыпают дорожное полотно, чтобы обеспечить более комфортный проезд автотранспорту, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Работы ведутся на грунтовых дорогах, ведущих к поселкам Русского. Здесь работают автогрейдеры и самосвалы», – отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Напомним, что администрация Владивостока объявила открытые аукционы на поиск подрядчиков, которым в ближайшее время предстоит заняться ремонтом дорог на Русском. Как уже писал «В», на острове появится около 8 км нового асфальта: 3,5 км – в Поспелово, порядка 2,5 км – в Парисе и около 2 км – на улице Экипажной.

Автор: Отдел новостей «В»