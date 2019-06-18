Целевой набор набирает популярность у абитуриентов С 20 июня стартует приемная кампания в образовательных организациях Приморья, напомнили в пресс-службе региона.

В нашем крае в настоящее время бюджетный набор ведут семь вузов. Они готовы принять 6646 бакалавров, специалистов и магистрантов по очной и заочной формам обучения. Из них для ребят, желающих поступить по целевому направлению, предусмотрено 1100 мест, уточнили в краевом департаменте образования и науки.

Основной упор на привлечение молодых специалистов сделан в сфере здравоохранения и образования – увеличилось количество бюджетных мест по целевому набору. По мнению специалистов, целевая подготовка помогает решить дефицит кадров в отрасли.

Так, Школа педагогики ДВФУ готова принять 236 обучающихся на бакалавриат и 147 магистрантов, из них 44 и 29 могут стать студентами по целевой квоте. Будущие учителя смогут попробовать себя в профессии не только по окончании вуза, но и в течение всего обучения благодаря традиционным длительным стажировкам с «полным погружением».

В Тихоокеанском государственном медицинском университете целевиков в этом году станет в три раза больше. Как сообщил ректор вуза Валентин Шуматов, Министерство здравоохранения РФ определило для Приморья 500 бюджетных мест, из которых 283 – целевой набор.

«Впервые целевой набор увеличен сразу более чем в три раза. В прошлом году число целевых мест составило всего 90», – сообщил он.

Кроме того, расширилось и число специализаций, на которые смогут поступить в этом году абитуриенты. Так, к лечебному делу, педиатрии и стоматологии, которые традиционно принимали целевиков, добавились медико-профилактическое дело, медицинская биохимия, фармация и клиническая психология.

В департаменте здравоохранения также отметили, что целевой набор становится популярным среди выпускников школ.

«Уже второй год желающих поступить на целевой основе несколько человек на место. Ежегодно среди таких студентов проходит конкурс. Мы же, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы выпускниками целевого обучения были ребята с хорошими баллами в школьном аттестате, а значит, в будущем – квалифицированные врачи», – подчеркнули в ведомстве.

Справка «В»

В 2019 году каждый выпускник может подать документы в пять вузов одновременно, в каждом из них – не более чем на три специальности. Абитуриентам нужно представить в приемные комиссии вузов перечень необходимых документов, который указан на официальном сайте выбранного учебного заведения.

Автор: Отдел новостей «В»