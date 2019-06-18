«Цезарь» почти в каждом меню. Потому что дешевый Выпускной банкет обойдется российскому школьнику в среднем в 1,68 тысячи рублей, подсчитали для РИА «Новости» эксперты производителя онлайн-касс «Эвотор», сообщает портал экономической информации «Прайм».

Для анализа использовались данные со смарт-терминалов, расположенных в 15 тысячах ресторанов, кафе и столовых во всех городах России.

По данным «Эвотор», банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тысячи рублей. В Москве праздник обойдется в 73,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 53,2 тысячи рублей.

В меню банкета вошли холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай. Так, самый дешевый салат «Цезарь» для выпускного был зафиксирован в Томске (средняя стоимость в кафе – 96 рублей), а самый дорогой – в Сочи (250 рублей).

Автор: Отдел экономики «В»