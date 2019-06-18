На книжной ярмарке назовут лучшего дальневосточного комиксиста Встречи с российскими и зарубежными писателями, художниками, творческие конкурсы и мастер-классы – мероприятия программы первого фестиваля юной книги «Фарватер», который пройдет с 22 по 23 июня в столице Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе края.

Участников и гостей мероприятия ждет насыщенная двухдневная программа.

«Представители крупнейших профильных издательств, писатели, иллюстраторы и психологи проведут ряд конференций, мастер-классов, лекций и публичных дискуссий. Особое внимание будет уделено работе с подростками и их родителями. Так, в открытой полемике на тему «Право быть собой» примут участие сами представители подрастающего поколения», – уточнили в департаменте по делам молодежи.

В программе фестиваля – книжная ярмарка с продукцией отечественных издательств, ранее не представленной на рынке Дальнего Востока, а также подведение итогов дальневосточных конкурсов комиксистов и авторов повестей для подростков. Три лучшие повести будут направлены на рассмотрение отечественным издателям, а победитель конкурса получит 25 тысяч рублей.

Запланирована и масштабная культурная программа: театральные постановки, концерты, перформансы, экскурсии и шоу. В первый день состоится презентация выставки репортажного художника Кристофа Фишера, чье участие в фестивале стало возможным благодаря поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция».

Автор: Отдел новостей «В»