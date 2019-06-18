Актуальные и значимые проекты поддержат миллионом рублей 20 июня среди школ Владивостока стартует конкурс на гранты от администрации города в размере одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Среди критериев конкурсного отбора – актуальность и значимость проектов, оригинальность, наличие конкретных результатов, возможность внедрения проекта в другие школы Владивостока. Руководители школ подают документы в конкурсную комиссию, затем все участники представляют свои образовательные проекты в форме презентаций.

Результаты конкурса будут известны 1 июля. В качестве призов пять школ получат по одному миллиону рублей. Кстати, Владивосток – единственный город в Приморье, где школы на конкурсной основе получают гранты на развитие.

Победа в таких конкурсах, с одной стороны, стимулирует учреждения внедрять новые программы, инновации, разнообразить процесс обучения, увлекать детей, с другой – это хорошее подспорье для обновления уже устаревшей материально-технической базы.



Автор: Отдел новостей «В»