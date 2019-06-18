«Панцирь-С» не одолел яму Военные следователи установили, что причиной аварии с участием КамАЗа с военной техникой, произошедшей в марте во Владивостоке, стали недостатки дорожного полотна.

Напомним, что 11 марта на трассе Седанка – Патрокл во Владивостоке опрокинулся КамАЗ, перевозивший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Люди в аварии не пострадали.

«По экспертному заключению, причиной потери водителем управления явилось повреждение крепления левой рессоры переднего моста автомобиля, которое произошло в результате наезда на яму, расположенную по ходу движения автомобиля на проезжей части», – приводит сообщение Военного следственного управления по Тихоокеанскому флоту портал «Интерфакс».

Следователи не усмотрели состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 350 УК РФ (нарушение правил вождения и эксплуатации машин), в действиях водителя автомобиля, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Автор: Отдел новостей «В»