Новые «Газели» и «ПАЗы» выйдут на городские маршруты уже на этой неделе Сразу 10 автобусов российского производства пополнили парк автотранспортного предприятия «Каслар» во Владивостоке, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Это семь машин типа «Газель» и три автобуса «ПАЗ». Специалисты компании готовят машины к выпуску на маршруты.

Машины прибыли во Владивосток несколько дней назад и теперь проходят процедуру оформления в ГИБДД, уточнил заместитель директора автотранспортного предприятия Сергей Храмылев. Планируется, что все автобусы выйдут на линию уже на этой неделе. «Газели» решено выставить на маршрут № 13К, «ПАЗы» – № 54.

«Все автобусы 2019 года выпуска, – отметил Сергей Храмылев. – «ПАЗы» – автобусы средней вместимости, там 21 посадочное место. «Газели» – малой, там могут ехать сидя 19 человек. Это уже не первая наша закупка, поэтому уверены, что и новые автобусы придутся гражданам по душе. Опять же выгода предприятию – нет необходимости все время ремонтировать старую технику».

Напомним, что в этом году администрация города намерена закупить еще 95 автобусов. Они будут состоять на балансе муниципального предприятия «ВПОПАТ-1». Для этих целей был объявлен аукцион, его результаты станут известны ориентировочно 25 июня. На закупку автобусов выделено 911 миллионов 634 тысячи рублей. Такова начальная (максимальная) цена муниципального контракта. 5 % этих средств выделено из городского бюджета, 95 % – из краевого.

Автор: Отдел новостей «В»