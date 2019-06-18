На ремонт городских подпорных стен попросили больше денег Во Владивостоке огромное количество подпорных стен: по приблизительным подсчетам, их более 1,5 тысячи. И многие из них нуждаются в капитальном ремонте.

Городские власти обратились к депутатам Владивостока с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении финансирования в части капитального ремонта подпорных стен. Кроме этого, муниципалитет намерен искать поддержки и у краевой администрации, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас подрядчики уже работают по четырем адресам: на улицах Героев-тихоокеанцев, 24а, Черняховского, 3, Адмирала Кузнецова, 70 и в сквере имени А.И. Щетининой. На некоторых из них работы подходят к концу.

«Прежде чем начать ремонт, проводится обследование подпорных стен, разрабатываются технические задания, объявляется аукцион на разработку проектно-сметной документации. Только после получения этих документов мы можем приступать к поиску подрядчика, который займется ремонтными работами, – пояснили в управлении дорог и благоустройства городской администрации. – При этом необходимо отметить, что на территории Владивостокского городского округа располагается огромное количество подпорных стен, не являющихся муниципальной собственностью. Данное обстоятельство значительно осложняет и удлиняет процедуру ремонта, даже если стена находится в аварийном состоянии. Так, согласно законодательству администрация может тратить денежные средства только на подпорные стены, находящиеся в собственности города. Поэтому при выявлении стен, не находящихся в собственности муниципалитета, специалистами профильных управлений организуется процедура их принятия в собственность, которая по закону длится не менее полутора лет».

Специалисты добавляют, что в настоящее время заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на капремонт подпорных стен по улицам Аллилуева, 6 (вдоль основной дороги напротив АЗС), 1-й Морской, 10в, Светланской, 39а.

В стадии подписания – муниципальные контракты уже на выполнение работ по ремонту подпорных стен на улицах Зои Космодемьянской, 14, Русской, 17 и набережной Спортивной гавани.

К слову, сейчас подрядчики по заказу администрации Владивостока также занимаются восстановлением подпорной стены на улице Терешковой, 13 и боковой опоры лестницы на Ладыгина, 11. Оба этих объекта пострадали в результате непогоды, которая обрушилась на Владивосток в конце мая.

Отметим, что на основании данных очередного мониторинга подпорных стен и обращений граждан специалистами управления дорог и благоустройства формируется перечень мероприятий на проведение ремонтно-восстановительных работ подпорных стен. Сегодня, по данным специалистов, 238 подпорных стен Владивостока нуждаются в ремонте.

Автор: Отдел новостей «В»