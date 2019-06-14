Пришельцы в оперативной разработке Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит продолжение комедийно-фантастической франшизы «Люди в черном: Интернешнл», военная драма «Донбасс. Окраина», драма Педро Альмадовара «Боль и слава», за которую Антонио Бандерас получил золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, ужасы «Ма», приключения «Питомец Юрского периода» и отечественная комедия «Я не такой! Я не такая!»

«Люди в черном: Интернешнл» (16+)

«Люди в черном» – тайная организация на страже покоя и безопасности Земли – уже не раз защищала нас от нападения отбросов Вселенной. На этот раз самая большая опасность для мирового сообщества, которой агентам предстоит противостоять, – шпион в их рядах.

Вместо Томми ли Джонса и Уилла Смита экранное время займут Тесса Томпсон и Крис Хемсворт. Сможет ли новый дуэт обаять широкую публику – покажет прокат.

«Донбасс. Окраина» (12+)

Август 2014 года, окраина Донецка. Молодой солдат украинской армии Андрей Соколов направлен в зону военных действий водителем. Спасаясь от обстрела, он попадает в подвал жилого дома, где знакомится с несколькими совершенно разными людьми. Они пришли с разных сторон, у них разные судьбы и мировоззрение, но сейчас они объединены одной целью – выжить.

«Боль и слава» (18+)

Талантливый кинорежиссер на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Нежные чувства к матери, любовь и расставание, поиски счастья и успеха. Все это приводит творца к важным размышлениям о жизни и искусстве – боли и славе.

«Ма» (18+)

Все знают, что у Ма самые крутые вечеринки в городе. Здесь всегда громкая музыка и алкоголь льется рекой. В этом доме нет никаких ограничений, кроме одного: никогда не заходи в ее комнату.

«Питомцы Юрского периода» (6+)

Подросток помогает маленькому динозавру вырваться из рук ученого, который планирует проводить над ним эксперименты.

Никогда еще динозавров не представляли такими милыми зверюшками, которые если и обидят муху, то кинутся просить прощения. Наивная и добрая современная сказка со слоганом «Дружба на грани фантастики».

«Я не такой! Я не такая!» (16+)

Три подруги – Вера, Люба и Надя встречаются в загородном доме, чтобы отметить помолвку Нади, но во время празднования они узнают, что их любимые мужчины пользуются услугами одной и той же проститутки.

И кажется, что женский идеальный мир разрушен навсегда. Отчаявшись, девушки решаются вызвать разлучницу на дом под видом клиенток, и девичник обретает совершенно неожиданный поворот.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ