Дальневосточники и сибиряки предпочитают правый руль Рынок легковых автомобилей с правым рулем в России по итогам 4 месяцев 2019 года вырос на 3,6 % – до 186 тыс. единиц, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат».

Между тем примерно половина (47 %) этого рынка приходится всего лишь на пять регионов страны. Лидирует здесь Приморский край, жители которого с января по апрель купили 29,2 тыс. праворульных машин, что эквивалентно 15,7 % от общего объема завезенных в РФ машин с таким расположением руля. Второе место занимает Хабаровский край, показатель которого составил 15,4 тыс. экземпляров (доля – 8,3 %). Лидерство этих двух субъектов Дальневосточного ФО, безусловно, объясняется географической близостью с Японией, откуда и ввозятся праворульные автомобили в РФ. В пятерку лидеров по количеству таких машин попадают и три сибирских региона: Иркутская область (15,1 тыс. шт.), Новосибирская область (14,9 тыс. шт.) и Красноярский край (12,9 тыс. шт.). В остальных субъектах РФ рынок праворульных легковых автомобилей по итогам января – апреля 2019 года составил менее 10 тыс. единиц.

Автор: Отдел экономики «В »