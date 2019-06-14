Горожане жалуются на водителей, паркующих авто на клумбах За минувший май и начало июня административная комиссия Первореченского района Владивостока рассмотрела уже 26 материалов за нарушения правил парковки, а именно парковку автотранспорта в зонах зеленых насаждений, сообщили в пресс-службе мэрии.

В административно-территориальном управлении (АТУ) района пояснили, что привлекают и штрафуют за данное правонарушение в рамках плановых рейдов и по жалобам граждан, регулярно поступающим в городскую администрацию.

«У нас есть адреса, которые регулярно попадают в поле зрения административной комиссии. В их числе – Анны Щетининой, 9, Народный проспект, 23 и Острякова, 26. Старшие по домам и неравнодушные граждане сообщают нам о том, что те или иные лица ставят свои автомобили прямо на газоны, клумбы и цветники», – подчеркнули специалисты Первореченского АТУ.

Напомним, что согласно закону за данное нарушение безответственным водителям придется заплатить от 1 до 3 тысяч, должностным лицам – от 5 до 10 тысяч, юридическим – от 50 до 80 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем парковки в зеленой зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты, времени и места нарушения в администрацию Владивостока, через интернет-приемную или любым другим удобным способом – «Почтой России» или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания на Океанском проспекте, 15/3. Обращение будет рассмотрено, а нарушитель привлечен к административной ответственности.

Автор: Отдел новостей «В »