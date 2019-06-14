Мир не отказывается от криптовалют. Но эксперты призывают к бдительности На недавней встрече министров финансов и глав Центробанков стран «двадцатки», которая прошла в японском городе Фукуока, одной из важнейших тем стало обсуждение ситуации на рынке цифровых денег.

Как передает ТАСС, министры и банкиры пришли к выводу: использование технологий блокчейна и цифровых валют значительно сократит расходы на развитие инфраструктуры денежных и банковских переводов. Страны «двадцатки» обращают внимание на необходимость развивать цифровые технологии в финансовой сфере, но надо учитывать риски, связанные с их использованием в преступных целях.

Еще совсем недавно мы были свидетелями ажиотажного интереса россиян к виртуальным валютам. За короткое время их стоимость взлетела до небес, затем с еще большей скоростью рынок цифровых денег обвалился. Например, курс биткоина в конце 2017 года достигал порядка 20 тысяч долларов, а через пару месяцев обесценился до 9–10 долларов. Казалось бы, столь печальный финал навсегда перечеркнет интерес финансистов и инвесторов к новым типам активов, но, как видим из итогов встречи в японском городе Фукуока, хоронить деньги, полученные майнингом, еще рано.

Известно, что жители Страны восходящего солнца – одни из активных пользователей виртуальной валюты. Мы спросили у председателя НП «Лига финансовых институтов» Александра Ивашкина, недавно посетившего Токио по приглашению криптосообщества, действительно ли Япония стоит на пороге создания криптоэкономики или это далекие перспективы?

– Как уверили мои японские коллеги, их страна не намерена отказываться от виртуальных активов и готова поделиться с другими своим опытом в области регулирования криптовалют. Это произойдет уже в конце июня на встрече стран «двадцатки» в Осако. Япония, принимающая саммит «G20», активно работает над внедрением глобальных стандартов регулирования криптовалют: недавно парламент страны одобрил поправки в закон «О финансовых инструментах и биржах», а также в закон «О финансовых расчетах», утверждающие нормы регулирования криптовалют».

Оказывается, у японских регуляторов есть универсальное решение для криптовалютного регулирования. Японская финансовая бюрократия создала «Руководство», которое каждая страна «клуба двадцати» сможет использовать для регулирования криптовалюты.

– Криптовалюты изначально были спроектированы как финансовая система, не имеющая центрального органа регулирования, а передача информации о владельцах виртуальных денег технически очень сложна. Как брать налоги и вести учет?

– Именно поэтому криптовалюты у нас нет до сих пор, любые операции с ней запрещены. Хотя все ведущие финансовые юрисдикции в мире признали, что криптовалюты уже выросли из того, что называется экспериментом. Это новая и значимая часть мировой финансовой и потребительской инфраструктуры.

Согласитесь, что все познается на практике, ведь именно после того, как в Японии в прошлом году были взломаны две (из 17 действующих на тот момент) крупные криптовалютные биржи – Coincheck (в январе) и Zaif (в сентябре), японцы получили неоценимый опыт борьбы с преступлениями на рынке новых финансовых инструментов. После взломов главный финансовый регулятор страны – Агентство финансовых услуг – изменил схемы надзора за биржами криптовалют и внес изменения в бизнес-операции. И это привело к тому, что на этом рынке Япония сегодня становится «законодателем мод», а финансовые власти страны поняли, насколько цифровые активы привлекательны и полезны для их экономики. Не правда ли, японцы чем-то повторяют свой мировой драйв с легковушками? Пожалуй, еще к этому следует добавить, что в мировой криптоэкономике, по разным экспертным оценкам, около десяти процентов «мозгов» из России. На мой взгляд, будущее денег буквально строится у нас на глазах, под боком, у соседей.

Справка «В»

Криптовалюта – это цифровые деньги, которые хранятся в электронном кошельке, они не привязаны ни к одной существующей валюте, ни к цене на нефть, ни к любым другим активам.

Процесс добычи криптовалюты называется майнингом, суть которого заключается в том, что множество не соединенных между собой компьютеров через специальную программу (майнер) решают вычислительные задачи. В качестве награды за проделанную работу на специальный адрес электронного кошелька (счет) начисляются электронные виртуальные деньги – биткоины, алткойны, эффириум, рипл и т.д. По данным CoinMarketCap – Forbes, в мире на сегодняшний день существует более 1100 видов цифровых денег.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО