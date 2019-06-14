Медведев не исключил сокращение рабочей недели до четырех дней Премьер России Дмитрий Медведев предположил, что в будущем общество перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Технологический прогресс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени, к расширению досуга. Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», – заявил Медведев. По его словам, «постоянная погоня за успехом» оборачивается системной усталостью и хроническим стрессом, а это влечет за собой снижение производительности труда, что, в свою очередь, сказывается на экономических показателях.

Медведев отметил, что одна из новозеландских компаний после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20 %, а уровень стресса сотрудников снизился «весьма значительно».

Автор: Отдел экономики «В»