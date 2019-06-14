В бухте Труда за мусор дадут призы Экологический квест «Чистые игры» состоится в субботу, 15 июня, в бухте Труда на Русском острове.

«Чистые игры» – это командные соревнования по сбору и сортировке мусора на загрязненной территории, призванные стать альтернативой субботников. Мероприятие позиционируется как городская соревновательная игра, к которой привлекаются местные жители, волонтеры, студенты, школьники, активисты, местный бизнес. Впервые «Чистые игры» прошли в июле 2014 года в Ленинградской области. С тех пор в рамках проекта было проведено 408 мероприятий в 205 городах России, а также Украины, Японии, Вьетнама, Индии и Нигерии, в которых поучаствовало 31526 человек и собрано более 631 тонны мусора, половина этого объема было отправлено в переработку.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в игре победит тот, кто соберет больше всего мусора с учетом требований раздельного сбора, сделает лучшие фоточекины (снимок с места), отгадает все загадки.

Победители получат классные призы от партнеров, а на финише всех участников ждут пикник и концерт молодых музыкальных исполнителей – группы Leva Levitz.

Для участия нужно собрать команду из 2–4 человек, зарегистрировать команду на сайте https://cleangames.ru/events/clean_russky2 и прийти 15 июня в бухту Труда.

Программа мероприятия:

11.00 – регистрация, выдача инвентаря, эковикторина;

11.30 – приветственное слово организаторов и официальных лиц;

11.40 – предстартовый инструктаж;

11.50 – зарядка;

12.00 – общий старт игры;

14.00 – финиш, на складах прекращается прием мусора за баллы;

14.15 – сбор всех в штабе, конкурс артефактов «Лучшая находка»;

14.40 – награждение;

15.00 – концерт и пикник.

Автор: Отдел новостей «В»