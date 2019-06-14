На месте незаконных гаражей обустроят остановку общественного транспорта Мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» продолжают убирать с улиц краевого центра торговые павильоны, гаражи и другие объекты, установленные гражданами самовольно и без разрешений.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, на прошлой неделе было демонтировано четыре металлических гаража на улице Нерчинской. Собственники других самовольно установленных объектов на этой же улице заверили специалистов мэрии, что уберут их в ближайшие дни самостоятельно. К слову, на Нерчинской специалисты убирают самострой, чтобы организовать остановку общественного транспорта рядом с общеобразовательным учреждением. Это будет сделано в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные работы».

«Подрядчики из «ФедералСтроя» уже приступили к ремонту Нерчинской. Первый этап – демонтаж бордюрных камней и покрытия тротуаров. Ремонтировать дорогу и тротуары здесь будут на участке от дома № 58 на Нерчинской до дома № 28 на Партизанском проспекте», – добавили в городском управлении дорог и благоустройства.

Автор: Отдел новостей «В»