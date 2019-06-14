Белые маки на фоне моря Июньская красота – белые маки на синем морском фоне – радует жителей и гостей Владивостока. На мысе Ахлестышева, где этих диких цветов особенно много, в эти дни наблюдается настоящее паломничество: сюда едут, чтобы сделать красивые фотографии и полюбоваться диким цветком.

Также фотографии на фоне белых маков владивостокцы публикуют в социальных сетях с пометками: остров Шкота, мыс Тобизина, мыс Вятлина… Вместе с этим приморцы предупреждают друг друга: не нужно рвать это редкое растение (хоть амурский мак и не краснокнижный цветок) – в вазе не простоит и дня, а на дачных участках не приживется.

– У маков тонкие и очень глубоко уходящие нежные корни, – приводит слова старшего научного сотрудника лаборатории флоры Ботанического сада-института ДВО РАН Марины Колдаевой портал Vestiprim. – Выкапывая лопаткой, вы легко их повредите, растение не приживется. Что можно сделать? Взять семена или обратиться в Ботанический сад.

Именно в Ботаническом саду можно встретить пышные клумбы белого мака. Выращивать их из семян законом не запрещено: в отличие от красных и розовых братьев белый мак не содержит наркотических веществ.

Автор: Отдел новостей «В»