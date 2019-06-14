Дорогам на Русском ищут подрядчиков Администрация Владивостока объявила открытые аукционы на поиск подрядчиков, которым в ближайшее время предстоит заняться ремонтом дорог на Русском острове, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уже писал «В», на острове предстоит уложить около 3,5 км асфальта в Поспелово, порядка 2,5 км – в Парисе и около 2 км – на улице Экипажной.

«На дороге в поселке Поспелово дорожники уложат новые водопропускные трубы, заменят слабые грунты и уложат новый асфальт на участке протяженностью почти 3,5 км», – отмечают специалисты городского управления дорог и благоустройства.

На улице Экипажной ремонт проведут от дома № 60 до остановки «Школа № 15».

«Здесь установят водопропускные трубы общей длиной 360 метров, уложат новое асфальтовое покрытие более чем на 16,5 тыс. квадратных метров, смонтируют бортовые камни и уложат покрытие на 2 тыс. квадратных метров на тротуаре. Также установят новые лестничные марши», – добавили в управлении.

Помимо этого, подрядчики отремонтируют дорогу протяженностью около 2,5 км в Парисе.

Как планируется, в этом году на острове Русском установят также 14 новых остановочных павильонов.

Автор: Отдел новостей «В»